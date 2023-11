Bertinoro celebra la "Giornata dell'Albero. E prende forma il bosco urbano di Santa Maria Nuova

Martedì 21 novembre, in occasione della Giornata dell'Albero, il Comune di Bertinoro, con la collaborazione dell'Associazione Volontaria Onlus, di Forestiamo e dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro, organizza due momenti di piantumazione collettiva."Il primo si terrà in via Scozza, a Santa Maria Nuova, a partire dalle 9, con l'avvio della piantumazione del bosco urbano progettato da “Studio Verde” di Forlì e realizzato dalla ditta Cta di Premilcuore, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna - spiega l'assessora Sara Londrillo - La seconda piantumazione avverrà in via Allende, a Bertinoro, alle 10, con l'iniziativa “Mettiamo radici per il futuro”, a cura di Volontaria Onlus, che coinvolgerà i bimbi della scuola dell'infanzia “La Coccinella” e del nido “Il Bruco”". "Nell'impegno a prenderci cura dell'ambiente e del nostro territorio - dichiara la sindaca Gessica Allegni - abbiamo cercato, in questi anni, di lavorare a stretto contatto con le scuole. Celebrare in questo modo la giornata dell'albero è un'esperienza formativa e civica per i nostri bambini, di cui ringrazio, per la costante collaborazione, Volontaria Onlus e l'Istituto Comprensivo. Continuiamo a diffondere buone pratiche e a investire nel verde pubblico".