Bertinoro, si vota per il rinnovo dei 5 Consigli di zona: "Un utilissimo strumento"

Sabato si voterà per il rinnovo dei 5 consigli di zona di Bertinoro. Tutti i cittadini residenti potranno votare, presentandosi al rispettivo seggio elettorale dalle 9 alle 12, con un documento di riconoscimento. Agli elettori verrà consegnata una scheda con l’elenco dei candidati e si potrà esprimere un solo voto, apponendo una croce di fianco al nome prescelto. "Abbiamo lavorato come amministrazione per rendere il regolamento più completo e capace di favorire la partecipazione dei cittadini - afferma l’assessore all’associazionismo Raffaele Trombini -. Crediamo che i Consigli di Zona siano un utilissimo strumento tramite il quale l’amministrazione e i cittadini possono venire in stretto contatto permettendo uno scambio di segnalazioni e suggerimenti fondamentali per la gestione del territorio".

"Ringrazio tutte le candidate e i candidati che si sono presentati, dando una disponibilità non scontata, anche perché si tratta di vero e proprio volontariato - aggiunge il sindaco Gessica Allegni -. Sarà mia premura fare in modo che non manchino mai la presenza e le risposte di noi amministratori, di fronte alle istanze che i nostri 5 consigli di zona intenderanno portare avanti. La prima occasione di confronto sarà certamente sul primo bilancio di questo mandato amministrativo, ma sono tanti i temi su cui intendiamo attivare un confronto costante e positivo col nostro territorio".

Le cinque zone in cui è stato suddiviso il territorio di Bertinoro corrispondono a Zona 1 (Collinello, Polenta e Bracciano; si vota presso la ex scuola elementare in via Polenta 524), Zona 2 (Bertinoro e Ospedaletto, si vota presso la Sede Municipale in Piazza della Libertà 1), Zona 3 (Fratta Terme, si vota presso la Scuola Elementare in via Trò Meldola, 2389), Zona 4 (Capocolle, Panighina e Dorgagnano, svota a Panighina presso i locali della Polisportiva in via Campolongo 80 e a Capocolle al Centro sportivo in via Bologna 290), Zona 5 (Santa Maria Nuova, Santa Croce e San Pietro in Guardiano, si vota presso la Scuola Elementare di Santa Maria Nuova, via della Palestra 36). Si potrà accedere ai seggi con green pass base, ma chi non ne fosse provvisto potrà comunque esercitare il proprio voto immediatamente fuori dal seggio, ai fine di garantire a tutti questo fondamentale diritto.