Un dono per familiarizzare con le due ruote: bici colorate per la scuola dell'infanzia "Pettirosso"

Un "Grazie!" collettivo, esclamato in modo entusiastico dai bimbi è partito dalla scuola dell’infanzia “Pettirosso” di Villafranca per esprimere riconoscenza a Bnr Bike Parts di Forlimpopoli, per i dispositivi di coordinamento fisico ed educativi che hanno donato loro. Si tratta di biciclette colorate, ideali per familiarizzare con le due ruote, acquisire capacità motorie fondamentali come l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione nei movimenti attraverso il gioco e il divertimento.

"A nome della scuola e delle famiglie - afferma la dirigente dell'Istituto comprensivo 9, Sonia Mastroleo - vogliamo rappresentare i sentimenti di gratitudine a Marco e Gianluca Bernardi per questa donazione che arricchisce il Pettirosso di nuove opportunità esperienziali e di formazione. Un pensiero importante che dimostra l'attenzione del territorio nei confronti del sistema scolastico dell'infanzia".