Bimbo di tre anni positivo al covid, compagni ed educatrici negativi ma scatta la quarantena precauzionale

Sul caso del bambino di tre anni, che frequenta la scuola d'infanzia "Il Bruco", risultato positivo al Covid, di cui ForliToday ha dato notizia, sono appunto risultati negativi al tampone gli alunni e il personale scolastico della scuola materna interessata. L'amministrazione comunale di Forlì annuncia che l'intero plesso scolastico è stato inoltre oggetto di un intervento di sanificazione.

Pertanto, le sezioni dei 4 e 5 anni lunedì potranno riprendere regolarmente la frequenza. Invece, per la sezione dei tre anni, nonostante l'esito negativo del tampone, scatta in via precauzionale la quarantena fino al prossimo 7 ottobre.

I controlli capillari e il rispetto scrupoloso dei protocolli anti-Covid hanno permesso di monitorare la situazione nelle scuole di competenza comunale e di rispondere in maniera tempestiva alle situazioni di positività. "È altrettanto prezioso e importante, per il prosieguo dell’anno scolastico, il rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie degli alunni avente lo scopo di contenere e arginare gli effetti del Covid", evidenzia l'amministrazione comunale.