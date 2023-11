Trasporto scolastico, anche Santa Sofia a supporto delle famiglie: torna il bonus bus

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Sofia intende supportare le famiglie degli studenti under 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna, residenti, pendolari iscritti alle scuole superiori oppure a percorsi di istruzione e formazione professionale presso un organismo accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale.

"L'amministrazione di Santa Sofia continua a sostenere le famiglie, anche quelle che non si trovano nella fascia di povertà - dice l'assessora alle Politiche Sociali, Ilaria Marianini -. Sappiamo che tutti si trovano a fare i conti con cifre importanti per quanto riguarda le spese scolastiche. Quelle per i libri e il trasporto scolastico sono spese che le famiglie devono in ogni caso affrontare, ci sembra quindi giusto dare un contributo alle famiglie che, quotidianamente, devono fare fronte a spese e rincari". Il bando, pubblicato da Asp San Vincenzo de' Paoli, è destinato alle famiglie con Isee superiore a 30mila euro, che potranno ricevere un sostegno per l'acquisto dell'abbonamento al servizio ti trasporto.

L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto sarà pari al 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore od uguale a 30mila euro e fino a 35mila euro e pari al 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con Isee superiore od uguale a 35.000,01 euro fino a 40mila euro. I genitori degli studenti e delle studentesse possono presentare domanda di rimborso parziale dell’abbonamento scolastico acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso dei seguenti requisiti: Isee in corso di validità per le Prestazioni Agevolate Minorenni non superiore a 40mila euro; residenza nel comune di Santa Sofia; tesserino nominale (abbonamento) già rilasciato da Start Romagna per il servizio di trasporto pubblico per l’anno scolastico 2022/2023 con relativa ricevuta di pagamento.

La domanda si potrà inviare entro le 12 del prossimo 15 gennaio via mail all’indirizzo: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it, compilando il modulo reperibile sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it o www.comune.santa-sofia.fc.it. Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati: copia del tesserino nominale trasporto; copia della ricevuta di avvenuto pagamento; copia del codice Iban (al fine dell’accredito del rimborso su conto corrente); dichiarazione Isee 2023 in corso di validità. In caso di necessità per la compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale (martedì dalle 9 alle 14 - giovedì dalle 14 alle 16:30, ingresso piazzetta parco della resistenza, a fianco dell’ufficio tecnico, telefono 0543/974535, 335/8726933).