Commercio, la boutique in centro non smobilita a favore del negozio in periferia: "Scommettiamo con un format diverso"

Le sue vetrine vuote aveva fatto pensare ai più ad un altro addio di un commerciante in centro storico, tra l'altro proprio nel "salotto buono" dell'area pedonale. Ma in questo caso, però, si tratta solo di un restyling, che corrisponde anche ad un rilancio, proprio nel cuore della città. Si tratta di Fabbri Boutiques, azienda di abbigliamento, nata a Rocca San Casciano nel 1947, che ha infatti deciso di rinnovare la propria boutique all'angolo tra corso Garibaldi e via Mameli, in questo caso puntando su un nuovo format.

Una strada intrapresa da pochi commercianti negli ultimi anni, visto che nelle strade adiacenti al centro città, molti negozi stanno chiudendo. "Siamo consapevoli delle difficoltà che le imprese commerciali situate nei centri storici di città di provincia, come la nostra, affrontano quotidianamente – spiega Michela Mambelli, titolare dell’azienda - in quanto le abbiamo vissute in prima persona in diverse città tra cui Forlì, ma siamo altresì convinti che sia ancora giusto continuare a investire nei centri storici per l'equilibrio del commercio in generale, consapevoli che per un rilancio significativo ci sia bisogno anche di interventi strutturali da parte delle amministrazioni pubbliche locali e non solo di investimenti privati”.

Quando riaprirà il negozio di Corso Garibaldi e quali novità avrà? “Il restyling, avviato all'inizio di marzo, giungerà al suo culmine a metà aprile, quando la boutique riaprirà le sue porte al pubblico, presentando un'immagine rinnovata. La trasformazione sarà accompagnata da un nuovo assortimento di prodotti, tra cui un marchio made in Italy, disponibile esclusivamente presso le boutique Fabbri, insieme a borse e accessori moda di tendenza.Il nuovo concept è studiato appositamente per una clientela femminile e i prodotti saranno proposti a un prezzo medio equilibrato, rendendoli accessibili a una vasta fascia di clientela”.

Fabbri, come è noto, ha anche un negozio in viale Bologna "che negli ultimi anni sta portando ottimi risultati", continua Mambelli. Qui il cliente ha la comodità del parcheggio e dell'orario continuato, per cui il confronto con un modello commerciale diverso da quello del centro storico è ben evidente anche all'interno della stessa azienda. "Dall'altra parte vorremmo provare a dare un nuovo format al negozio del centro storico per vedere se è più attrattivo per la clientela”.