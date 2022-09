Nuove agevolazioni per il servizio taxi: "buoni viaggio" per le famiglie in difficoltà

La giunta comunale di Forlì ha approvato nei giorni scorsi un ulteriore delibera per promuovere – con risorse reperite nel bilancio comunale - agevolazioni per la mobilità a favore di famiglie e persone in difficoltà, tramite il servizio taxi di Forlì. "L'erogazione di “buoni viaggio” per il servizio taxi si configura come una misura utile a soddisfare i bisogni di mobilità riguardanti persone o nuclei familiari caratterizzati da forme di vulnerabilità di natura socio-economica", fanno sapere gli assessori alla mobilità e welfare, Giuseppe Petetta e Rosaria Tassinari.

“Già durante il periodo della pandemia sono risultati essere uno strumento molto utile, pratico ed intuitivo a favore dei residenti, anche accompagnati, rientranti nelle categorie più fragili della popolazione, per muoversi in totale sicurezza, indipendenza e libertà - proseguono -. Per questa ragione, vista la disponibilità finanziaria del nostro comune e l’insorgere di nuove situazioni di difficoltà dovute all’attuale stato di crisi, abbiamo deciso di replicare l’iniziativa e di esaurire le risorse a nostra disposizione imputabili a tale strumento".

I “buoni viaggio” sono utilizzabili nella misura pari al 50% dell’ammontare del costo della singola corsa, per una somma non superiore a 20 euro per ciascuna corsa. Le domande potranno essere presentate, anche da coloro che avessero già fruito della misura in questione a seguito dell'emissione di “buoni viaggio” avvenuta nel corso dell'anno 2021, nel rispetto dei termini indicati negli atti normativi di riferimento, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo le tempistiche e le modalità indicate dall’avviso pubblico pubblicato sul sito del comune di Forlì.