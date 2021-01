Come cambia la raccolta rifiuti per l'Epifania: le variazioni di Alea

In occasione della festività dell'Epifania cambia la modalità d raccolta porta a porta dei rifiuti. Alea Ambiente ricorda ai cittadini che alcuni dei servizi ordinari non verranno effettuati il 6 gennaio; le frazioni di rifiuto, tuttavia, verranno smaltite e trattate nell’ambito della stessa settimana, come riportato sull’EcoCalendario. Questo il prospetto delle modifiche al servizio: lunedì 4 gennaio accolta del secco nei centri urbani di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano; e raccolta del vetro nel centro urbano di Forlimpopoli.

Sabato 9 gennaio raccolta della carta nelle cinture urbane di Dovadola, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio e Tredozio; raccolta del secco nella cintura di Bertinoro e di Forlì (zone C e D); raccolta del vetro nella cintura di Forlimpopoli; e raccolta del vegetale nella cintura di Bertinoro, Forlì (zone A, B, C e D) e Forlimpopoli.

Nel centro storico di Forlì il 6 gennaio non si effettuerà la raccolta di umido e plastica e verrà sospeso l’EcoBus (inattivo anche la vigilia, il 5). Sospeso il 5 gennaio anche il servizio di Ecostop; infine nella sola giornata festiva, come di consueto, non saranno attivi gli EcoCentri.