La nuova vita del Campostrino, una maxi aula universitaria e spazio eventi: "Esempio d'integrazione con la città"

"Abbiamo tutto l'interesse che l'università entri in città e viceversa". L'assessore alla Cultura, Valerio Melandri, presenta così il rinnovato Campostrino, inizialmente pensato come una palestra secondo una convezione firmata nel 2021 tra Comune e Università di Bologna ed ora spazio per lezioni universitarie ed eventi culturali. Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, ripercorrendo il cambio di destinazione d'uso, ha rimarcato come vi fosse la necessità di spazi da dedicare alle lezioni. I lavori sono iniziati nel luglio scorso, dopo aver sfruttato gli spazi per l'emergenza alluvione, e si sono conclusi in nove mesi, con il rinnovo degli arredi e la realizzazione di un impianto audio-video. Ospita ben 178 sedute.

"Veder realizzata questa aula dopo quello che è accaduto lo scorso anno mi fa particolarmente piacere - ha sottolineato -. E' stato fatto un lavoro eccellente". Uno spazio necessario anche alla luce dell'aumento degli iscritti al Campus di Forlì, come rimarcato dal presidente del Campus, Emanuele Menegatti: "Medicina sarà presto a regime, arriverà ingegneria nautica e gli studenti stanno aumentando anche negli altri corsi di laurea, quindi c'era la necessità di un'aula di queste dimensioni. Si tratta di un passo molto importante, segno dell'integrazione tra università e città, che crescono insieme".

"Con l'Università di Bologna abbiamo un bellissimo rapporto - le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Abbiamo spazi condivisi, come ad esempio il Santarelli, con un uso promiscuo. Durante l'alluvione il Campostrino è diventato uno dei luoghi simbolo della ripresa e resistenza della città". Nel sottolineare l'integrazione della città con il mondo universitario, Zattini ha ricordato come "tra i gli obiettivi di mandato mi sono sempre posto la centralità dell'università per lo sviluppo della nostra città". Il Campostrino sarà ad uso esclusivo del Campus fino al termine delle lezioni, mentre nelle ore serali può essere utilizzato per convegni e conferenze, anche nel fine settimana. Inoltre, ha concluso Melandri, "realizzeremo una permeabilità pedonale-ciclabile tra il Campus e Corso della Repubblica, passando attraverso il palazzo del Merenda".