"Cara Forlì", i giganti del liscio scaldano la piazza con una due giorni di musica e cultura

Giunge alla terza edizione la manifestazione “Cara Forlì. La grande festa del liscio” che animerà piazza Saffi per due giorni, il 2 e 3 settembre, in nome e nella tradizione musicale dei “giganti” Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. Molte le novità di questa edizione, a partire da due ospiti d’eccezione, il cantautore Enrico Ruggeri e Mirko Casadei, e l’esordio dell’"Orchestra Cara Forlì”, diretta da Moreno Il Biondo, fondata a conclusione del progetto di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso i Fondi antichi della Biblioteca Saffi.

Rinnovata e arricchita la proposta culturale e musicale di questa nuova edizione che, oltre alla collaborazione delle famiglie di Secondo e Raoul Casadei, vede il supporto dell’assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna: un grande evento per il rilancio di una grande tradizione che si candida a divenire Patrimonio immateriale dell'Umanità Unesco e un’occasione per raccontare l'amore di grandi artisti nei confronti di Forlì e della Romagna tutta e per riscoprire la centralità della città di Forlì nella nascita e nella consacrazione del liscio in Italia. Una grande tradizione, questa del liscio, nata nelle aie con la musica del grande Zaclèn e che ha visto primeggiare Forlì sia con il “Mercato del lunedì dell’orchestrale” di piazza Saffi, sia con l’appuntamento storico del primo maggio, sempre in Piazza Saffi, con protagonista assoluto Secondo Casadei, già allora affiancato dal nipote Raoul.

“Siamo partiti per onorare i 50 anni della morte di Secondo Casadei e ora la manifestazione ha preso un grande respiro - dice il sindaco Gian Luca Zattini -. Secondo e Raoul Casadei, Zaclèn e Sgabanaza sono operatori culturali e noi vogliamo portare avanti nel tempo questa storia che vorrei continuasse a dare lustro alla nostra città”. “Sarà una due giorni dedicata alle vecchie e alle nuove generazioni del folk di Romagna - afferma l’assessora al Turismo, Andrea Cintorino - e al liscio che si candida a diventare patrimonio dell’Umanità”.

La prima giornata del 2 settembre - dedicata a Zaclèn e Secondo Casadei - si apre con la presentazione del libro inedito di Mario Russomanno, giornalista e scrittore, con le fotografie provenienti dalle famiglie di Secondo e di Raoul Casadei e di Andrea Bonavita, e farà da cornico a un inedito incontro tra il violino del 1947 di Secondo Casadei, suonato da Danilo Rossi, prima viola della scala di Milano e la chitarra modello Gibson 335 del 1968 di Raoul Casadei, suonata da Alfredo Nuti, chitarrista d'avanguardia musicale.

Ricco il programma della due giorni - la seconda giornata è dedicata a Raoul Casadei e alla sua eredità - a cura di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi, con musica, esibizioni di scuole di ballo provenienti da tutta la Romagna, e non matcheranno docufilm a cura di Oderso Rubini. La seconda

“E’ sempre un grande piacere tornare a Forlì - dice una emozionata Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei -. In questi giorni, riordinando, ho ritrovato una vecchia corrispondenza e ho scoperto che Forlì ha dato il via anche ai pomeriggi musicali dell’Orchestra Casadei davanti alle chiese per le feste delle parrocchiali: un’emozione. Vi eravamo vicini nel momento e dell’alluvione e vi abbiamo sempre voluto bene”. Oderso Rubini ha portato i saluti della Regione Emilia Romagna: “Stiamo ricevendo molta attenzione e vediamo crescere l’entusiasmo - dice - e sarà molto importante il lavoro successivo che faremo con i giovani per allargare questa esperienza”. "Abbiamo costruito un progetto musicale e culturale: non a caso la proposta di quest’anno è intitolata ai giganti del liscio - dice il dirigente del Servizio Cultura, Stefano Benetti - andando alle radici della musica folk del territorio, dalle origini alla sua eredità”.

Sabato 2 settembre

Alle 18 in programma le esibizioni della Banda di Carpinello e della Banda della Città di Forlì, che sfileranno, con partenza da Corso della Repubblica e da via delle Torri verso piazza Saffi. Si esibiranno le Orchestre di CosaFolk di Cosascuola Music Academy, guidata da Giordano Giannarelli e coordinata da Luca Medri, e del Grande Evento, con la voce di Alessia Dal Cielo, e con ospiti Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Fiorenzo Tassinari, Jastin Visani, Marco Tagliavini che riproporranno i brani dei grandi nomi del liscio.Tra gli ospiti anche il vincitore dell’ultima edizione del contest Il Liscio nella Rete a cura del Mei, il fisarmonicista Nicolò Quercia, che ha rilanciato la Filuzzi tra i giovani, la neonata formazione di Alvio Focaccia & Gli Amici del Ciclismo che presenterà un omaggio di brani del liscio dedicati ai grandi del ciclismo romagnolo. Guest della serata il cantante lirico Maurizio Tassani. Evento d’eccezione, l’esordio dell’Orchestra "Cara Forlì", guidata da Moreno Il Biondo e composta dalle eccellenze musicali del territorio forlivese: Andrea Costa, Edilio Nicolucci, Danilo Rossi, Vince Vallicelli, Giuseppe Zanca. Ospite straordinario il grandissimo cantautore e rocker Enrico Ruggeri, attivo nel sostenere la tradizione del folk, che presenterà anche una inedita versione rock di "Romagna Mia”.

Domenica 3 settembre

La seconda giornata si apre alle 17 con la sfilata della Banda della Città di Forlì e della Banda di Civitella e Cusercoli con partenza da Corso della Repubblica e da Via delle Torri verso Piazza Saffi. A seguire sul palco le esibizioni dell’Orchestra CosaFolk, con allievi e docenti di Cosascuola Music Academy di Forlì, e dell’Orchestra Grande Evento, insieme a Roberta Cappelletti, Luana Babini, Mauro Ferrara, Renzo Il Rosso, Frank David e La Storia di Romagna. Sul palco si esibiranno anche Vince Vallicelli con la band Vince e i Ruvidi per presentare il nuovo progetto discografico legato al liscio, Matilde Montanari e Marika Lombini, giovani voci tra le più interessanti del nuovo panorama romagnolo. In occasione dei cinquanta anni di "Ciao Mare", gran finale della kermesse con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, la terza generazione dell'Orchestra Casadei, che proporrà i grandi brani di tutta la tradizione Casadei che hanno reso famosa la Romagna nel mondo.

Le due serate saranno condotte da Giordano Sangiorgi e Letizia Valletta Casadei, con la partecipazione straordinaria di Sgabanaza. Saranno allestite due piste da ballo saranno in piazza Saffi per coinvolgere il pubblico insieme ai maestri e ai ballerini delle scuole di ballo New Dance Club di Forlì, Le Sirene Danzanti di Rimini e Team Dance Borgo di Faenza. La manifestazione è a ingresso gratuito con mille posti a sedere. Per prenotazioni: dall’1 agosto Ufficio Turismo IAT 0543712362.