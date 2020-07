Casa di riposo Zangheri: è Luca Zambianchi il successore di Wilma Vernocchi

E' Luca Zambianchi il nuovo presidente della casa di riposo Pietro Zangheri di Forlì. Sabato si è insediato il nuovo consiglio direttivo, composto da Fabiana Fiorini (nominata anche vicepresidente della struttura), da Angelica Sansavini e Paola Fava. E' stato nominato "ispettore" Fabio Pezzani. Il consiglio direttivo resterà in carica 3 anni con scadenza prevista per il primo luglio 2023. Il nuovo consiglio ha ringraziato la presidente uscente, Wilma Vernocchi e gli altri consiglieri, "per l’impegno profuso nello svolgere la loro attività amministrativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.