Chitarra, basso, sax e tromba: un'armonia di suoni a Palazzo Briccolani con la nuova "Scuola di musica"

E' stata inaugurata sabato la “Scuola di Musica” di Meldola, che prevede la possibilità di svolgere lezioni di pianoforte, canto, chitarra, basso, contrabbasso, batteria, tromba, sassofono, clarinetto e musica d'insieme. Gestita dall’Associazione Cosascuola Music Academy, fondata e diretta dal meldolese Luca Medri nel 1998, la nuova “Scuola di Musica” è situata in pieno centro storico, all'interno del seicentesco Palazzo Briccolani posto in Via Cavour 18.

Al taglio del nastro, presenti gli insegnanti della scuola e numerosi cittadini, ha partecipato il sindaco Roberto Cavallucci , il presidente di Cosascuola Omar Brui, Luca Medri ed il Maestro Mirco Besutti, presidente dell’Associazione Italiana delle Scuole di Musica. "L'amministrazione comunale sosterrà questa importante attività culturale nella convinzione che sviluppare l'insegnamento musicale ha un fondamentale ruolo educativo per i giovani che potranno così apprezzare la bellezza della musica", ha evidenziato Cavallucci.