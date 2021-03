Civitella sempre più vicina ai suoi nonni: bando per contributi per anziani non autosufficienti

Fondi a disposizione per il bando in oggetto 8.000 euro di cui 4.000 Comunali e 4.000 donati da Poderi dal Nespoli

L'amministrazione comunale di Civitella prosegue il proprio progetto di vicinanza agli anziani dopo la precedente iniziativa intitolata "un nonno per amico" che prevedeva un contatto telefonico alle persone più anziane da parte dei volontari comunali per fornire loro informazioni sull'emergenza sanitaria e soddisfare eventuali bisogni, ad esempio consegna spesa o medicinali con un bando interamente dedicato a questa categoria.

“Riscontrando un bisogno crescente in merito alla necessità di assistenza per anziani non autosufficienti o con una ridotta autonomia - illustra l’assessore al welfare Stefania Marchi - abbiamo pensato di riconoscere un contributo economico a coloro che hanno una invalidità dal 65% al 100% e che si trovano presso struttura o che necessitano di assistenza al domicilio tramite badante. Crediamo fortemente che sia indispensabile rivolgerci a coloro che sono custodi della memoria collettiva, portatori del nostro patrimonio culturale e interpreti dei valori che ci guidano ed è quindi nostra priorità dare un segnale promuovendo iniziative tese a supportare gli anziani, tutelando in particolare la condizione di non autosufficienza".

Fondi a disposizione per il bando in oggetto 8.000 euro di cui 4.000 Comunali e 4.000 donati da Poderi dal Nespoli. Scadenza domande: 30.4.2021.