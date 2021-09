Clinica mobile tra le feste, una trentina di vaccinazioni. "Prossimo step tra i mercati"

Per potenziare ulteriormente le azioni finalizzate a favorire la vaccinazione, l'Ausl Romagna ha previsto l'allestimento di una clinica mobile, costituita da una ambulanza riadattata ad ambulatorio vaccinale. Venerdì il mezzo, con i suoi operatori, ha fatto tappa alla Festa dell'Ospitalita di Bertinoro mentre, sabato sera, si è fermato alla Festa del Liscio, che si è svolta in Piazza Saffi, a Forlì.



"La presenza della clinica mobile nelle due feste - spiega il responsabile del Servizio infermieristico e tecnico di Forlì, Andrea Galeotti, che ha partecipato ad entrambe le iniziative - è stata importante sia per dare informazioni corrette e personalizzate sui vaccini, che per fornire anamnesi, attraverso la consulenza di un medico. Sono stati somministrati anche, in poche ore, una trentina di vaccini. Tanti i passanti che si fermavano al gazebo per chiedere chiarimenti e specificazioni". Prossimi appuntamenti? "I mercati dei comuni del comprensorio forlivese".