Con Alma Orienta alla scoperta dei corsi di laurea: c'è anche quello di Medicina e Chirurgia

Tre giornate dedicate a chi vuole conoscere le opportunità universitarie dopo il diploma. Questo è Alma Orienta, l'appuntamento online in programma dal 28 febbraio al 2 marzo e finalizzato a conoscere i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico che l'ateneo propone. Si potrà parlare con docenti e studenti per avere tutte le informazioni che occorrono per arrivare ad una decisione. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione online. Per usare al meglio le varie funzioni è possibile scaricare l'app Teams e accedere con le credenziali Unibo.

Dal 24 febbraio è possibile guardare in anteprima i video di presentazioni dei 16 ambiti, consultare il calendario degli eventi di ciascun Corso di Studio (ad esempio presentazione del corso, student caffé, lezioni) e dei servizi agli studenti e scegliere quelli d'interesse, aggiunggendoli negli appuntamenti. Ad Alma Orienta ci sarà anche il Corso di Laurea di Medicina di Forlì, coordinato dal dottor Franco Stella. Il corso offre nel percorso dei 6 anni una preparazione completa teorica e pratica consentendoti di individuare l’ambito di specializzazione futura più in linea con le tue attitudini e i tuoi interessi.

Avvalendosi di una solida e aggiornata offerta disciplinare, articolata in lezioni aula, corsi elettivi, laboratori e un ampio spazio dedicato ai tirocini, ha inoltre sviluppato una dimensione internazionale per darti l’opportunità di partecipare a progetti erasmus, overseas e stage in strutture ospedaliere estere e completare la tua formazione. Questo ti permetterà di raggiungere un’eccellente qualifica professionale, la figura del medico-chirurgo che integra competenze tecniche e umane sempre in evoluzione e in linea con gli standard richiesti sul mercato del lavoro.