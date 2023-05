Consegna di farmaci gratuita nelle aree alluvionate per chi non può spostarsi

Servizio di consegna farmaci a domicilio gratuito da parte delle farmacie private associate a Federfarma nelle aree alluvionate. Tale, spiega il presidente di Federfarma Forlì e Cesena Alberto Lattuneddu, "è stato implementato come Risorse Umane direttamente da Federfarma Nazionale proprio a sostegno della popolazione in questo frangente di criticità causata dalla catastrofe alluvionale. Moltissime famiglie hanno visto distrutte le proprie abitazioni, i propri ricordi e le proprie automobili".

"Il Servizio di Consegna Domiciliare gratuito dei farmaci, anche con obbligo di prescrizione, per tutti gli assistiti con problemi di salute e che sono impossibilitati a muoversi, anche a causa dei danni irreparabili ai propri mezzi di locomozione, è sempre operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 in modalità non stop. Si deve telefonare al numero verde 800 189 521. Risponderà un Operatore Formato e Qualificato che metterà in contatto l’Assistito con la Farmacia scelta liberamente dal medesimo assistito oppure con la farmacia più vicina al domicilio dell’assistito individuata tramite un apposito geolocalizzatore".

L’assistito dovrà indicare all’operatore telefonico le proprie generalità e l’indirizzo dove recapitare i farmaci. "Sarà un Farmacista ad effettuare la consegna domiciliare, dopo avere attuato la dispensazione in farmacia, seguendo correttamente la normativa imposta dal Ministero della Salute e dal Codice Deontologico dell’Ordine Professionale dei Farmacisti, pertanto, il servizio sanitario di consegna avrà il valore aggiunto di avere a casa il proprio Farmacista di fiducia e non un operatore generico qualsiasi", viene aggiunto.

Il controllo e l'aderenza della terapia farmacologica viene attuata dal Farmacista direttamente al domicilio dell'Assistito ed al momento della consegna dei farmaci prescritti dal proprio medico curante - conclude Lattuneddu -. Risulta fondamentale sapere che tale modalità di servizio di consegna gratuita dei farmaci da parte delle Farmacie Private aderenti a Federfarma viene effettuato con il Patrocinio del Ministero della Salute onde evidenziare la caratura professionale a favore ed a garanzia degli assistiti e dei cittadini in estrema difficoltà ed in questo particolare momento emergenziale".