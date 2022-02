Contro il caro bollette Bertinoro spegne le luci che illuminano la Colonna dell'Ospitalità

Il Comune di Bertinoro aderisce all’iniziativa di Anci Emilia-Romagna, su proposta del sindaco di Cento Edoardo Accorsi e del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che prevede lo spegnimento per mezz'ora, la sera di giovedì dalle 20 alle 20.30, di un monumento della città. "Si tratta di un gesto simbolico, ma di grande impatto - esordisce il sindaco Gessica Allegni -. Spegnere, anche se solo per mezz’ora, le luci di un monumento cittadino fortemente identitario per Bertinoro, come la Colonna dell'Ospitalità, è un modo per rappresentare da un lato una protesta e dall’altro un legame di solidarietà".

"Vogliamo sensibilizzare il Governo di fronte ad un aumento di costi che rischia di mettere in grave difficoltà tutte le amministrazioni locali con impatti significativi sui bilanci comunali e la capacità di garantire servizi ai cittadini e, al tempo stesso, esprimere vicinanza a famiglie e imprese costrette ad affrontare aumenti considerevoli, in un periodo di già grave crisi economica - conclude -. Mi auguro che il Governo ascolti la voce dei sindaci e si faccia carico di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".