Corteo delle terre alluvionate, il comitato promotore: "Basta strumentalizzazioni, chiediamo rispetto"

Si infuoca la polemica sulla prossima "Manifestazione generale delle terre alluvionate" che si terrà a Forlì, sabato prossimo, con un corteo in partenza da piazzale della Vittoria . Una manifestazione "di parte, faziosa e realizzata nell'unica città guidata dal centro-destra", per Jacopo Morrone, parlamentare forlivese della Lega, che parla di "inizio della campagna elettorale". E a replicargli a stretto giro è il Pd che critica Morrone per avere "paura della piazza".

Morrone, in particolare, fa leva sulla dissociazione dalla manifestazione da parte del comitato alluvionati di Cesena, che ha annunciato che non parteciperà, mentre gli altri comitati di alluvionati della Romagna, ad esclusione di quello di Forlì, non si sarebbero finora espressi pubblicamente sull'appoggio all'iniziativa. A replicare a Morrone, ora, è anche il "Comitato promotore della manifestazione generale delle terre alluvionate" prevista per il 14 ottobre: "Basta alle strumentalizzazioni. La manifestazione indetta è una manifestazione "per" e non "contro", ha ricevuto moltissime adesioni di comitati e associazioni plurali, e non vuole essere strumentalizzata da nessuno. Vogliamo sollevare temi e problemi che non possono essere rimandati a partire dalle risorse che servono per le famiglie, le imprese e per il territorio come anche per la messa in sicurezza delle nostre vallate e delle città. Le persone sono stanche e preoccupate e proprio per loro chiediamo rispetto. La manifestazione sarà di piazza, condivisa e non rancorosa".

Si allunga intanto la lista degli aderenti al corteo del 14 Ottobre che al momento risultano essere: Appello per l’Appennino Romagnolo, Comitato Unico Vittime del Fango, Comitato Borgo Durbecco Faenza, Forlì Città Aperta, La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, Anpi Forlì-Cesena, Anpi Ravenna, Arci Forlì, Arci Ravenna, Arci Romagna di Cesena e Rimini, Libera Forlì-Cesena e Libera Ravenna, Associazione Culturale "Un Filo Rosso" Forlì, Associazione La Fucina delle Idee (Premilcuore), Ass. Luciano Lama, Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS, Associazione Soffiditerra (Bertinoro), Associazione "Territorio Ambiente Natura" Premilcuore, Associazione Voce Donna, Auser Ravenna, Auser Cesena, Auser Forlì, Casa Madiba di Rimini, ADL Cobas Emilia- Romagna, Cooperative agricole braccianti di tutti i territori colpiti, Comitato Pace e Diritti del Circondario Imolese, Comitato di quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto (Forlì), Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna, Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, Emergency Gruppo Faenza, Federconsumatori, Forlì si Slega, Gruppo Acquisto Solidale Imola, IPAZIA libere donne, Associazione di Promozione Sociale Legacoop Nazionale, Legacoop Estense, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Bologna Legacoop Imola, Legambiente Forlì Cesena, Monnalisa, No Mega store, Parents For Future Forlì, Progetto Altrove Teatro dal Vero, Rea Collettivo Forlì, Rete degli Studenti Medi , Sunia Forlì Cesena, Un secco no alle discriminazioni, Udu Bologna, Udu Forlì. Hanno inoltre dichiarato che parteciperanno alla manifestazione i partiti Pd, Europa Verde, M5S e "Forlì e Co" di Forlì.