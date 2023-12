Covid, nuova data di vaccinazioni straordinarie a Forlì

Sono oltre 400, precisamente 426, i forlivesi che hanno partecipato alle giornate vaccinali anti-covid del 12 e 13 dicembre. E' stata programmata quindi un’altra seduta straordinaria di vaccinazioni per gli adulti il 20 dicembre dalle 14 alle 18.30 al padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì Per accedere agli ambulatori è possibile prenotare tramite Cup e Cup tel (800002255).

L'Ausl Romagna ricorda che "le persone che non abbiano ancora fatto la vaccinazione possono inoltre rivolgersi al proprio medico, alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o possono prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna. La vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid; e non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre".