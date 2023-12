Covid, sedute straordinarie di vaccinazione su prenotazione: da ottobre oltre 7mila dosi somministrate

Con l'avanzare della stagione invernale, torna ad alzarsi la curva dei contagi da covid-19. E l'Ausl Romagna organizza una doppia seduta straordinaria vaccinale su prenotazione il 12 e il 13 dicembre, dalle 14 alle 18.30, al padiglione "Vallisneri" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Per l'occasione saranno attivi ambulatori vaccinali straordinari rivolti alla popolazione adulta. Dall'inizio della nuova campagna vaccinale, avviata ad ottobre, sono state somministrate 7.072 dosi di vaccino (14.484 in provincia, dato aggiornato al 6 dicembre) da medici di base o personale dell'Igiene Pubblica.

Le persone che non abbiano ancora fatto la vaccinazione possono rivolgersi al proprio Medico, alle Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o possono prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna, nei quali è stato attuato un potenziamento dell’offerta vaccinale nel mese di dicembre.

La campagna vaccinale Covid procede inoltre con l’ampliamento dell’offerta alle persone di qualunque età che ne facciano richiesta presso i medesimi canali e con le stesse modalità. L'Ausl Romagna ricorda che la vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid e che non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre".