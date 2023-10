Dalle zirudële di Mario Vespignani 2500 euro a sostegno degli alluvionati

E' stato consegnato a Giuseppe Vespignani, presidente della Fondazione Istituto Prati di Forlì, un assegno di 2.500 euro, pari alla somma raccolta durante le iniziative di presentazione del libro "U n è mai temp par murì", che contiene una selezione di zirudële di Mario Vespignani. La somma donata verrà utilizzata dalla Fondazione Istituto Prati per sostenere i progetti della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro a favore degli alluvionati. Il ricavato ottenuto fino ad ora è il frutto di una sinergia che i curatori hanno favorito con l'ausilio di alcune persone impegnate nell'opera di conoscenza e diffusione della cultura dialettale romagnola, nonché della disponibilità dei familiari di Mario Vespignani, come la figlia Mariangela, il fratello Giuseppe e il nipote Carlo.

VIDEO - Il dialetto romagnolo vive anche con la lettura

Diversi i momenti organizzati nel territorio per presentare l'opera e l'attività del poeta che hanno riscosso l'apprezzamento del pubblico. Nella organizzazione di queste iniziative vanno sicuramente menzionate e ringraziate per il loro sostegno: Radames Garoia, Nivalda Raffoni, Giuseppe Brunelli, Loretta Fiumana e Francesco Nardi che hanno declamato con perfetta dizione, in circostanze diverse, diverse poesie e zirudelle di Vespignani. Vanno poi citati Tiziana Catani e Dervis Castellucci che hanno messo a disposizione due audiovisivi con alcune delle interviste realizzate con Mario, nonché il Trio Iftode che in alcune serate ha eseguito brani della tradizione romagnola. E per ultimo ma non in ordine di importanza vanno evidenziati gli intermezzi musicali di Claudio Molinari - con testi sempre di Mario Vespignani - i quali hanno rallegrato e fatto conoscere anche questo aspetto della sua produzione letteraria.

"I vari appuntamenti che sì sono tenuti hanno fatto registrare un successo oltre le più rosee previsioni - dicono Ennio Gelosi, Leonardo Michelini, Giuseppe Schiumarini e Gabriele Zelli, che hanno curato la stesura del volume, e Mario Proli che ha scritto una delle prefazioni -. Considerato che alcuni altri saranno in programma per i prossimi mesi contiamo di proseguire nella nostra attività di conoscenza e promozione dell'opera di Vespignani, decano dei giornalisti forlivesi, poeta, scrittore e cultore del dialetto romagnolo. Nel contempo ci sarà la possibilità di effettuare prossimamente una nuova donazione al benefico Ente forlivese". "Il positivo riscontro delle iniziative svolte e l'apprezzamento del libro da parte di tante persone - aggiungono i curatori - sono per noi un segnale che la memoria di Mario a otto anni dalla morte è viva e diffusa".