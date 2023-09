Terremoto, danni anche a Castrocaro: trenta abitazioni coinvolte, due inagibili

Sono numerosi i temi affrontati dal Consiglio Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, riunitosi mercoledì. Il sindaco Francesco Billi ha fatto il punto sul terremoto del 18 settembre, spiegando che "sono una trentina di abitazioni coinvolte: i sopralluoghi sono in corso, ma una decina hanno subito danni seri e almeno due sono già state dichiarate completamente inagibili. Fortunatamente gli immobili pubblici sembrano aver retto bene l'urto, mentre qualche edificio religioso necessiterà di interventi di messa in sicurezza. Dal Comune continuiamo a mantenere monitorata la situazione".

Novità per l'asilo nido

Approvata, poi, la convenzione fra il Comune e la Cooperativa Formula Servizi alle Persone, nuova concessionaria per l'asilo nido: una votazione introdotta dall'ampia relazione dell'Assessore Federica Pierotti per illustrare la migliorata qualità dell'offerta in termini formativi e di flessibilità. Sul tema l'intervento del Capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli: "È stata un'operazione responsabile e tecnicamente robusta, che garantisce continuità e migliori servizi locali per l'infanzia, salvaguardando gli equilibri di una spesa sociale sempre in aumento". Tutti favorevoli, a parte l'astensione della Capogruppo Pd Patrizia Campacci che ha contestato il metodo, ma non il merito, richiedendo maggior approfondimento delle scelte strategiche con i gruppi di minoranza: posizione dichiarata "legittima" del sindaco, che si è detto favorevole a un dialogo più costante.

Bilancio e alluvione

Numerosi, infine, i punti riguardanti il bilancio e illustrati dalla vicesindaca Silvia Zoli. Oltre all'approvazione del bilancio consolidato, l'entrata di un finanziamento della Fondazione Cassa dei Risparmi che verrà devoluto per un primo ripristino della zona alluvionata degli impianti sportivi e del limitrofo parco fluviale: contributo originariamente richiesto per la cartellonistica turistica nei centri storici, ma ridestinato a fronte dei pesanti danni degli eventi di maggio. Riconosciute, inoltre, le spese di somma urgenza dell'alluvione per un totale di circa 80mila euro.

Balestrieri e Festival

Billi si è complimentato con la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole che al Campionato Italiano, svoltosi recentemente a Pisa, ha conquistato il gradino più alto del podio come squadra e come singolo, grazie al tiro perfetto di Raffaele Dotti. Una sentita nota di ringraziamento è stata riservata anche a quanti hanno permesso la realizzazione della finale del Festival Voci Nuove, andata in scena venerdì scorso: "Abbiamo sempre detto che non sarebbe stata un'operazione nostalgia: è iniziato un percorso rinnovato e le prospettive per rilanciare il nostro marchio sono buone. In bocca al lupo al vincitore Djomi, ai talenti premiati e grazie a tutti i giovani iscritti che sono tornati a vivere questo prestigioso evento".