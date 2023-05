Danni da alluvione, Cna si attiva per la raccolta fondi: sostengo alla Protezione civile e alle imprese

L’evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio purtroppo pare non fermarsi. Le previsioni, che speriamo siano smentite, prospettano una settimana ancora difficile, che rischia di colpire ulteriormente cittadini e imprese, con conseguenze ancora più pesanti di quelle registrate a oggi. In una situazione come questa, è necessario che ciascuno giochi la propria parte, anche in modo concreto, per affrontare l’emergenza ed un suo eventuale aggravarsi.

Per questo, Cna Forlì-Cesena sta attivando contatti con la Protezione civile del territorio, per mettere a disposizione risorse economiche rivolte alla specifica formazione degli operatori e al materiale necessario per gli interventi. Contestualmente, si mette a disposizione anche per farsi da tramite con imprese e cittadini che volessero ulteriormente contribuire. Allo stesso tempo, l’associazione sarà a supporto di imprese e cittadini nel rapporto con le istituzioni locali, soprattutto qualora si aprissero le condizioni per chiedere ristorno a seguito della proclamazione di calamità naturale.

“Siamo abituati a stare vicino alle imprese anche fisicamente – sottolinea Villiam Antonelli, presidente di Cna Colline forlivesi – e questo si traduce anche nel renderci disponibili presso tutte le nostre sedi per sostenere gli imprenditori, a partire dal territorio collinare che purtroppo è tra i più colpiti del nostro territorio”.

“Affrontata la fase emergenziale – continua Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena – è necessario però far emergere gli ambiti più colpiti e mettere in evidenza le maggiori criticità, sulle quali sarà necessario intervenire. In questi giorni stiamo raccogliendo elementi specifici sul territorio e tra le imprese, per poterle sottoporre già domani al presidente della regione Stefano Bonaccini”.