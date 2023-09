Sicurezza stradale, l'estate della Polizia Locale: controlli potenziati nelle ore notturne anche con test anti-alcol

Proseguiranno anche nel mese di settembre i servizi potenziati di controllo della Polizia Locale di Forlì finalizzati a prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza stradale sulle arterie del territorio comunale nelle ore notturne. "L'attività - spiega il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri - è iniziata nel mese di agosto, con sette servizi specifici nella fascia d'orario compresa dalle 19 all'una, in particolar modo nel fine settimana, con l'impiego di sette agenti in più rispetto agli ordinari controlli. Nel dettaglio, sono stati eseguiti 320 pre-test finalizzati ad appurare l'eventuale uso di sostanze alcoliche o droghe. Ad essere interessate sono state in particolar modo le arterie in direzione mare, ma anche l'area in prossimità del casello autostradale in concomitanza delle giornate da "bollino rosso" o "bollino nero" per gli spostamenti". Ma l'attività non si è fermata alla sola sicurezza stradale. Sono stati svolti infatti controlli anti degrado e controllati 17 pubblici esercizi.