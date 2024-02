"Di lavoro non si può morire": un incontro per ricordare la strage della Mecnavi

"Di lavoro non si può morire". Mercoledì 13 marzo al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14) ci sarà un incontro pubblico dalle ore 14:30 alle ore 19 per commemorare l'anniversario della strage della Mecnavi del 1987, con la morte di tredici operai per asfissia ll’interno della stiva della motonave Elisabetta Montanari durante le operazioni di manutenzione della nave gassiera. Introdurrà i lavori Vito Totire, portavoce della Rete Nazionale Lavoro Sicuro. Davide Fabbri, referente della Rete a livello provinciale di Forlì-Cesena, farà il punto e proporrà il rilancio della Carta di Bertinoro in merito alle morti sul lavoro in agricoltura. Verranno avanzate proposte organizzative e di indagine da parte della Rete Nazionale Lavoro Sicuro. All’inizio dell’incontro sarò reso omaggio alle vittime della strage Mecnavi e verrà presentato il progetto internazionale Lapidi di Inciampo.