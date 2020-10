Coronavirus, l'annuncio del Vescovo: "Don Enrico dimesso dall'ospedale"

Il peggio è alle spalle. Don Enrico Casadei Garofani, parroco di Schiavonia e della SS. Trinità e risultato positivo al coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni". A darne notizia, nel corso della diretta streaming degli "Incontri di Coriano", è stato il vescovo Livio Corazza, che martedì conclude la quarantena avendo avuto nei giorni che hanno preceduto il ricovero contatti con Don Enrico (in quarantena anche don Enrico Casadio, parroco di San Mercuriale e padre Florin Hanis).

"Vi do una bella notizia - ha esordito, in collegamento dalla Curia -. Don Enrico stato dimesso dall'ospedale, è ormai in via di guarigione". Lunedì le 27 unità parrocchiali e pastorali si sono collegate col teatro parrocchiale di Vecchiazzano, da dove don Pietro Fabbri ha coordinato il secondo degli incontri catechetici. Ospite suor Maria Grazia Papola, docente alla facoltà teologica di Milano e direttrice Issr di Verona che ha affrontato il tema “Quanti pani avete? Andate a vedere”. Commento biblico al brano della moltiplicazione dei pani nel vangelo di Marco”.

