Donare in sicurezza: la Round Table 6 Forlì a sostegno della Colletta Alimentare

I soci della Round Table 6 Forlì, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani imprenditori e professionisti fino ai quarant’anni, sostengono anche quest’anno l’iniziativa della Colletta Alimentare. Ogni anno la Round Table 6, nella giornata della Colletta, cura la raccolta di generi alimentari presso il supermercato Conad Stadium in piazza Falcone e Borsellino a Forlì. Ma quest’anno, a causa dell’emergenza covid, la modalità della raccolta fuori dai supermercati non è stata proponibile.

E’ comunque possibile una donazione in sicurezza fino all’8 dicembre, acquistando presso i supermercati aderenti all’iniziativa una card da 2, 5 o 10 euro. L’importo donato sarà poi convertito in cibo per chi ne ha bisogno. Per ricordare tutto questo e invitare chi non l’avesse ancora fatto ad acquistare una card della Colletta Alimentare 2020 (possibile anche su www.collettaalimentare.it), una delegazione della Round Table n. 6 Forlì si è recata a fare la propria offerta presso il Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino.

"Stiamo tentando anche di rilanciare - affermano i soci della Round Table 6 Forlì - il segnale il più possibile sui social sia di Tavola sia nostri personali, poiché è questo il modo migliore per sostenere la Colletta quest’anno. Nella speranza, ovviamente, il prossimo anno, di poter tornare in presenza a fare i volontari”.