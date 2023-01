Donne nel mirino, stalking e aggressioni: due arresti in 24 ore dei Carabinieri con il "Codice rosso"

Due arresti in 24 ore dei Carabinieri di Ronco, con l'applicazione del "Codice Rosso", verso due uomni responsabili di atteggiamenti violenti nei confronti delle loro rispettive compagne. Il primo risale al 16 gennaio: una donna di 47 anni, già vittima di violenze da parte del suo ex compagno, ha segnalato al “112” la presenza dell’uomo sotto casa che inveiva contro di lei. Il pronto intervento dei carabinieri di Ronco ha evitato che la situazione potesse degenerare verso conseguenze ulteriori. Dagli immediati accertamenti è emerso che l’uomo, coetaneo della donna, era già stato colpito dal provvedimento di Ammonimento del Questore di Forlì, per precedenti stalking ai danni della ex compagna, motivo per il quale è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

E’ costante l’azione a difesa delle donne vittime di violenze da parte della magistratura e delle forze di polizia, tant’è che meno di 24 ore dopo quest’ultimo episodio, ancora i carabinieri di Ronco sono intervenuti nell'abitazione di una 40enne, vittima di aggressione da parte del proprio compagno. La donna, che già aveva subito maltrattamenti, con l'uomo che le avrebbe vietato di uscire di casa da sola, presentava evidenti segni al volto della subita violenza che non lasciava spazio a dubbi circa la pericolosità dell’uomo, un 36enne straniero. La brutta vicenda si concludeva con l’arresto dell’aggressore. Il giudice ha convalidato, applicando per l'aggressore la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.