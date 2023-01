Dopo le abbondanti nevicate problemi per la raccolta rifiuti a Premilcuore e Santa Sofia

Le forti nevicate che hanno interessato le zone collinari di Santa Sofia e Premilcuore nel week end stanno provocando alcuni disagi alla raccolta dei rifiuti. "Nelle strade in cui non è passato lo spazzaneve, ovviamente anche i mezzi Hera hanno difficoltà ad effettuare il servizio - informa la società -. Per quanto riguarda in particolare la raccolta domiciliare, si raccomanda quindi di lasciare i bidoncini esposti fino al passaggio dei mezzi, che provvederanno alla raccolta non appena le strade saranno accessibili. Le stazioni ecologiche al momento sono tutte aperte".

Per segnalazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.