E' la malattia genetica grave più diffusa in Italia: Round Table 6 Forlì in campo per la ricerca contro la fibrosi cistica

La Round Table 6 Forlì, anche quest’anno, non ha fatto mancare il suo sostegno all’opera della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. È di 910 euro la cifra realizzata dai soci del club service, sorto in città nel 1966, con l’aiuto anche di alcuni ex soci. La raccolta benefica è avvenuta sabato grazie al banchetto allestito in piazza Falcone Borsellino, per proporre l’acquisto dei ciclamini a favore della ricerca.

"La RT6 Forlì - afferma il presidente Niccolò Riccardi – sono diversi anni che collabora con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica per sostenerne l’impegno. Lo facciamo convintamente ed è per noi motivo di grande soddisfazione riuscire a portare un aiuto concreto ad una realtà impegnata in una sfida così meritoria: trovare una cura per la Fibrosi Cistica. È per noi un’occasione per portare avanti uno dei nostri scopi statutari, il promuovere e favorire iniziative al servizio della collettività. Il valore aggiunto è poi farlo stando insieme al banchetto e consolidando l’amicizia tra noi soci. Un grande grazie lo rivolgiamo alle persone che hanno devoluto le loro offerte".

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Colpisce prima di tutto i polmoni, oltre ad altri organi, portando all’impossibilità di respirare e quindi alla morte. Non è ancora possibile guarire da questa malattia e la ricerca lavora proprio per trovare una cura. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.fibrosicisticaricerca.it corredato di diverse notizie riguardanti l’impegno per trovare una cura alla malattia.