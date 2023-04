Meldola, il Pnrr finanzia con 700mila euro il nuovo "Ecocentro": sorgerà in via Alessandro Volta

Sarà realizzato in via Alessandro Volta a Meldola, grazie ai circa 700mila euro di fondi dal Pnrr assegnati ad Alea Ambiente, il nuovo “Ecocentro “, o “Centro di Raccolta Rifiuti”, destinato alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta gratuita dei rifiuti differenziati che per dimensioni o tipologia non possono essere conferiti con il servizio porta a porta. Nel nuovo “Ecocentro”, che sarà a disposizione di Meldola e di tutto il bacino di Alea Ambiente, sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti, carta, plastica, vetro, oli, panni, sfalci e saranno disponibili una struttura dedicata ai Raee (rifiuti elettrici elettronici) ed un box adibito alla raccolta dei Rup (rifiuti urbani pericolosi).

L’approvazione alla fine di marzo 2023 dell’importante finanziamento sui fondi Pnrr, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, consentirà di realizzare il nuovo “Centro di Raccolta Rifiuti” entro il 2024 eliminando la “Stazione Ecologica Mobile” attiva alcuni giorni della settimana nel territorio meldolese. "Un grande ringraziamento - riferiscono il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore all’Ambiente Filippo Santolini - da parte dell’intera Amministrazione Comunale alla Società Alea Ambiente ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questo importante progetto".