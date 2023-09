Educazione ambientale, Alea presenta il nuovo progetto dedicato alle scuole del territorio

Il rispetto per l’ambiente comincia a scuola: è con questo proposito che da 4 anni Alea Ambiente organizza negli istituti scolastici del territorio progetti di educazione ambientale e laboratori interattivi per avvicinare i più piccoli e i giovani alle tematiche della sostenibilità e dell’economia circolare dei rifiuti. Temi cari anche al Festival del Buon Vivere, che nel corso dell’edizione di quest’anno ha previsto, martedì alle 16,30 alla Sala Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì (Piazza Guido da Montefeltro, 12), un incontro dal titolo “Alea Ambiente entra in classe”, nel corso del quale verrà presentato il nuovo percorso di educazione ambientale rivolto a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.

A presentare l’iniziativa sarà Simona Buda, presidente di Alea Ambiente che, insieme al personale della società, illustrerà l'organizzazione dei laboratori didattici in programma per ciascun ordine di scuola. "Siamo lieti - afferma Buda - di poter presentare questo progetto nell’ambito di un appuntamento come il Festival del Buon Vivere, che da tanti anni raccoglie esperienze positive e racconta la visione di un mondo fatto di relazioni e rispetto reciproco, valori che la stessa Alea Ambiente promuove, anche attraverso questo percorso di educazione ambientale per le nuove generazioni".