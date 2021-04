Emporio Solidale, il grazie del Comune: "Una realtà solidale che non ha eguali"

Questi i numeri dell’Emporio della Solidarietà, nato nel 2014 e promosso dalla Caritas Diocesana di Forlì – Bertinoro e dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo

Più di 20 volontari e quasi 500 famiglie ‘a carico’. Sono questi i numeri dell’Emporio della Solidarietà, nato nel 2014 e promosso dalla Caritas Diocesana di Forlì – Bertinoro e dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo. L’Emporio è una vera e propria piattaforma logistica per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari freschi e secchi, a sostegno delle attività socio-assistenziali presenti nel territorio di Forlì, con particolare riguardo alle distribuzioni alimentari a favore di famiglie e/o persone in difficoltà economica e disagio sociale.

“Ringrazio di cuore tutti i volontari che dedicano il proprio tempo alle attività dell’Emporio - ha dichiarato il sindaco Gian Luca Zattini, affiancato venerdì mattina dall'assessore al welfare, Rosaria Tassinari, ai magazzini di Via Lunga -. Qquella che custodiamo nel nostro territorio è una realtà solidale che non ha eguali. Grazie alla generosità di decine di aziende e singoli cittadini, l’Emporio raccoglie e distribuisce prodotti alimentari di altissima qualità a famiglie in condizioni di difficoltà economica educandole al tempo stesso alla lotta allo spreco. Anche grazie al supporto di queste persone, centinaia di forlivesi potranno trascorrere una Pasqua più serena e solidale".