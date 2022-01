Esenzioni da vaccino anti-Covid, dal 3 febbraio accesso all'ambulatorio solo su prenotazione

Da giovedì 3 febbraio l’accesso all’ambulatorio che rilascia i certificati di esenzione dalla vaccinazione Covid, in via della Rocca 19, a Forlì, non sarà più ad accesso libero, ma avverrà solo tramite prenotazione Cup, recandosi di persona agli sportelli Cup, oppur contattando il Cuptel all'800.002255. L’Igiene pubblica di Forlì ricorda che l'ambulatorio è aperto il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 17, e il venerdì mattina dalle 11 alle 12,30.