Via le auto, sì ad aperitivi e cene al chiaro di luna: alcune strade del centro pedonali fino a fine agosto

Tavolini in strada, cene e passeggiate al chiaro di luna. L'amministrazione comunale per "incentivare la frequentazione e il passeggio in centro storico in un momento di particolare difficoltà per i pubblici esercizi a causa delle limitazioni dettate dal covid", ha deciso di chiudere al traffico nelle ore serali alcune strade da sabato, con il provvedimento che resterà in vigore fino al 31 agosto. Via Giorgio Regnoli sarà completamente pedonale dalle 19 alle 22, mentre via Solferino e Via Dell'Aste a partire dalle 22. Il provvedimento, viene comunicato dal Comune, è stato preso "d’intesa con le associazioni di categoria".

Si tratta di un'ulteriore provvedimento a favore dei pubblici esercizi del centro dopo aver concesso la possibilità di ampliare la superficie esterna attualmente esistente o l’installazione di nuove strutture all’aperto facilmente amovibili gratuitamente fino al 14 novembre. Per le attività commerciali e artigianali per le quali il regolamento comunale non consente l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico o privato, è stata ammessa invece l’occupazione di una superficie non superiore a 20 metri quadri per l’esposizione di merci all’aperto o per l’allestimento di arredi (ad esempio tavoli e sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al chiuso. Tutte le autorizzazioni sono esenti dal Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap).