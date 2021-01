Falso profilo Facebook con la foto di Marino Bartoletti: "Addolorato e indignato"

Anche il noto giornalista forlivese Marino Bartoletti è rimasto vittima dei falsi profili Facebook creati ad arte per veicolare messaggi da parte di chi indebitamente si appropria dell'immagine di altri. A comunicarlo, attraverso la pagina autentica del social network, è stato Bartoletti stesso. "Nei giorni scorsi un mascalzone (o più di uno) contro cui si è attivata la Polizia Postale ha cercato di clonare la mia pagina pubblica “sfruttando” il mio nome e la mia faccia per una truffa", ha comunicato.

"Ovviamente la cosa mi ha addolorato e indignato - prosegue -: soprattutto per le tante persone che - distrattamente o ingenuamente - hanno aderito a questa richiesta di “amicizia” che aveva solo finalità criminali. Scusatemi per questo disagio. Ma sono le derive più repellenti di Facebook. Vi assicuro che il più disgustato sono io, che - come la stragrande maggioranza dei frequentatori di questa pagina - continuo a credere in questo medium con passione, correttezza e onestà".

Bartoletti invita tutti "alla massima attenzione", ironizzando: "Se per caso vi arrivasse una richiesta di soldi a nome mio potreste pensare che sono impazzito. Ma se non fosse scritta in buon italiano avreste la prova che non sono stato io". Numerose le segnalazioni. "Facebook ha risposto che il profilo denunciato "rispettava gli standard della community". E meno male", conclude Bartoletti.