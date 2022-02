Fiume e argini più sicuri: al via i primi interventi nel tratto urbano del Montone

Più sicurezza contro il rischio di esondazione, nel rispetto dell’ambiente naturale e degli animali che lo abitano. Nel comune di Forlì, sono iniziati nel tratto urbano del Montone, a monte del ponte di Schiavonia, i lavori per la messa in sicurezza idraulica del fiume e degli argini. Un intervento che, nei prossimi giorni, verrà esteso ad altri comuni e corsi d’acqua del territorio, finanziato dalla Regione con 130mila euro.

L’appalto delle opere in corso riguarda la manutenzione ordinaria dei bacini idrografici dei fiumi Montone e Rabbi, nei territori dei comuni di Forlì, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, ed è curato dai tecnici del Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Gli interventi in programma

Per garantire il regolare deflusso delle acque e controllare lo stato degli argini, come primo intervento si stanno effettuando tagli e sfalci della vegetazione infestante. Le operazioni saranno interrotte a metà marzo per salvaguardare la nidificazione degli uccelli. Nei punti potenzialmente più critici per le infrastrutture e gli insediamenti, saranno sistemate le sponde erose con opere di ingegneria naturalistica. Per coniugare la messa in sicurezza delle zone a rischio e la salvaguardia dell’habitat naturale, le difese in sponda verranno rinverdite con talee di salice e saranno realizzate viminate e graticciate “vive” con ginestre e tamerici.