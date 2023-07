Pioggia di fondi per ponti e viadotti. E arrivano le risorse per la variante di Nespoli: progetto da 6,5 milioni di euro

Il Ministero delle infrastrutture ha finanziato 10 interventi di messa in sicurezza di ponti e viadotti sulle strade provinciali per 19.697.121,32 euro per i prossimi 6 anni. I ponti di competenza della Provincia sono 570 sulle 106 strade provinciali: il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha strutturato una linea di finanziamento per la messa in sicurezza, per cui la Provincia ha già ricevuto un finanziamento di 14 milioni e mezzo di euro e sta progettando e realizzando 11 interventi. A questi con l’assegnazione dei giorni scorsi si andranno ad aggiungere 10 nuovi interventi strategici per la viabilità del nostro territorio da realizzarsi tra il 2024 e il 2029.

Gli interventi finanziati riguardano il consolidamento delle fondazioni del viadotto Suasia nel Comune di Civitella al chilometro 59+540 per 995.405 euro, l’adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto al chilometro 17+923 sulla Provinciale 3 del Rabbi per 2 milioni di euro, la costruzione di un nuovo viadotto in variante al tracciato esistente sulla Bidentina a Nespoli nel Comune di Civitella per 6.682.435 euro, l’ adeguamento idraulico dei ponti sullo scolo Torricchia e Serachieda al chilometro 10+460 e chilometro 12+433 sulla Cervese nel Comune di Forlì per 2.610.000 euro, il completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto sul torrente Montone al chilometro 2+350 della Provinciale 27 Bis nel Comune di Forlì per 2.449.907 euro e il completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Provinciale 19 Marradese al chilometro 2+500 nel Comune di Modigliana.

Parla di "risposta positiva del ministero alle Infrastrutture alla richiesta della Provincia" il parlamentare della Lega Jacopo Morrone. "Le risorse saranno trasferite in sei tranche a partire dal 2024 fino al 2029. Sarà naturalmente la Provincia a stabilire le priorità di intervento e l’utilizzo dei fondi valutando gli elementi di criticità delle infrastrutture", conclude. "Le risorse che ci sono state assegnate sono preziose - commenta il presidente della Provincia Enzo Lattuca - erano già necessarie prima dell’alluvione per mettere in sicurezza il territorio, lo sono ancora di più dopo l’alluvione perché ci permettono di migliorare la condizione dei ponti che incidono sui nostri fiumi con una programmazione di sei anni. Gli interventi sono stati individuati con un confronto e un dialogo costante con i Comuni".

"I lavori sui ponti che verranno realizzati sono tutti importanti perché strategici per i nostri Comuni - sottolinea Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e Consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il Comprensorio Forlivese -, ma la vera novità è il finanziamento della costruzione di un nuovo viadotto, in variante al tracciato esistente, nel comune di Civitella a Nespoli. Più di 6 milioni e mezzo di euro per progettare e realizzare un nuovo viadotto che andrà a superare la storica sofferenza nel centro abitato di Nespoli, con un grande miglioramento della viabilità atteso da anni e di messa in sicurezza dell’abitato".

“La variante di Nespoli era stata messa in cantiere da tanto tempo - commenta Claudio Milandri, sindaco di Civitella -, ma purtroppo non era decollata. Questo importante finanziamento ci permette di farla finalmente decollare e di questo siamo molto contenti. L’abitato di Nespoli è molto sacrificato per il grande traffico pesante che percorre la Provinciale 4, oggi compiamo un passo decisivo per raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza il centro abitato".