Forlì celebra la Giornata nazionale dell’albero con novità per l'area verde di San Martino in Strada

Il Comune di Forlì aderisce alla giornata nazionale degli alberi, un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema. Attraverso il coinvolgimento di scuole e associazioni, l’amministrazione comunale si pone ogni anno l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, l'amore e il rispetto per la natura. “Per celebrare la giornata nazionale dell’albero” – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – “quest’anno metteremo a dimora 25 nuovi alberi.”

L'evento, alla luce delle previsioni meteo di martedì, si svolgerà nella mattinata di venerdì, alle ore 10.30, presso l'area verde di via A. Avogadro nel quartiere di San Martino in Strada, con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria “Angioletto Focaccia" dell'istituto comprensivo 8 “Camelia Matatia”. Gli alunni, con l'aiuto degli operatori dell’Unità Manutenzione Verde del Comune di Forlì e i volontari del comitato di quartiere, metteranno a dimora 5 tamerici, 5 ciliegi selvatici, 5 aceri campestri, 5 gelsi bianchi e 5 peri.

Il Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle aree urbane (Mause) del Comune di Forlì e i volontari delle Guardie Ecologiche allestiranno un laboratorio di semina di bacche e ghiande, raccolte in altri parchi della città. La mattinata vedrà inoltre la partecipazione del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, con la presentazione di un’illustrazione del valore ecologico degli alberi e su come mantenerli sani. All’iniziativa presenzierà l’assessore Petetta: “"Regaleremo una piantina ad ogni bambino presente. Sarà un'occasione per trasmettere, attraverso l'esperienza pratica e l’educazione ambientale, l'amore e il rispetto per la natura e l’ecosistema urbano".