Forlì entra a far parte de "Le Vie di Dante", Cintorino: "La nostra è una città tutta da scoprire"

La città di Forlì entra a tutti gli effetti nel ricco elenco delle località dantesche riportate nel sito di promo commercializzazione turistica “Le Vie di Dante”. Ad annunciarlo è l'assessore con delega al turismo, Andrea Cintorino. "L'inserimento del nostro Comune negli itinerari danteschi è frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca dei tesori della nostra città e delle sue opportunità ricettive veicolate al mondo dell'arte, della cultura e del paesaggio - esordisce Cintorino -. Forlì è una città ricca di opportunità e luoghi da scoprire; una città dai più stili che vuole riscoprirsi e farsi riscoprire puntando su un turismo di eccellenza e l’ormai consolidata tradizione delle Grandi Mostre".

Forlì non è quindi solo i Musei San Domenico. "È l'esplosione di colori del Rinascimento con le opere del Palmezzano, è la Rocca di Ravaldino e il volto di Caterina Sforza, è Villa Saffi e la grande architettura del primo Novecento - esclama l'assessore -. Forlì è, prima di ogni altra cosa, città dantesca". Cintorino conclude specificando che "la sezione dedicata a Forlì sul portale de "Le Vie di Dante" (https://www.viedidante.it/citta/forli/ per la consultazione) è in fase di implementazione e nei prossimi giorni verrà arricchita di contenuti, didascalie e immagini volte a testimoniare le bellezze del nostro territorio. Ringrazio, per la qualità del lavoro svolto in così poco tempo, l'unità Cultura e Turismo del Comune di Forlì nella persona di Stefano Benetti e tutto il suo prezioso staff".