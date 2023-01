Forlimpopoli, Consulta dei Giovani: il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli ha approvato all'unanimità le modifiche al regolamento comunale istitutivo della Consulta dei Giovani. "Siamo certe - dichiarano la sindaca Milena Garavini e la vice-sindaca Sara Pignatari - che grazie a questo importante strumento di aggregazione, socializzazione e partecipazione si potrà dare un seguito all'esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi e accogliere i nostri giovani cittadini e le idee e le energie che porteranno e che sicuramente aiuteranno a disegnare una città nuova sempre più a misura di giovane".

Da sempre l'Amministrazione comunale artusiana si impegna nel favorire la partecipazione dei più giovani alla vita cittadina anche dal punto di vista amministrativo. Dal 2007 è attivo il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli che coinvolge circa 30 rappresentanti degli studenti nella fascia di età 9-14 anni. Forti di questa esperienza e del gradimento che ha riscosso negli anni il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, l'intenzione dell'Amministrazione è stata quella di recuperare il datato regolamento comunale che nel 2007 istituiva, parimenti, la Consulta dei Giovani che ad oggi purtroppo non aveva ancora trovato completa e concreta attuazione.

Con l'approvazione delle modifiche a questo regolamento e una più definita attribuzione di competenze e finalità, potrà prendere avvio dal 2023 anche questo ulteriore organismo di partecipazione e cittadinanza attiva. La nuova Consulta dei Giovani vuole essere uno strumento valido e funzionale per rispondere meglio alle esigenze dei giovani, rendendoli protagonisti della loro città e portatori dei loro interessi, capaci di organizzarsi e porre in essere attività per i loro coetanei e per la comunità grazie a collegamenti e collaborazioni con le istituzioni locali, scolastiche e con il mondo dell’associazionismo.

La Consulta deve poter rappresentare tutti i giovani di Forlimpopoli, senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, operando in piena autonomia e senza fini di lucro per creare attività di promozione culturale proponendo progetti nei settori di interesse giovanile, collaborando con l’Amministrazione comunale per la gestione di spazi pubblici e per l’organizzazione di attività con finalità di studio e aggregazione rivolte alla popolazione giovanile e promuovendo dibattiti, ricerche e incontri, seminari e attività culturali.

I giovani residenti in età compresa dai 15 ai 30 anni possono entrare a far parte di questo organismo compilando un modulo con la propria candidatura a far parte della Consulta. Il regolamento approvato in consiglio, l'avviso dell'avvio della Consulta e il modulo per l'autocandidatura saranno pubblicati e scaricabili già nelle prossime settimane nel sito web del Comune. La Consulta dei Giovani convocata dal Sindaco nella prima seduta utile eleggerà il Consiglio Direttivo che provvederà a indicare al suo interno Presidente, Vice Presidente e Segretario