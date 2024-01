Forlimpopoli, due cartoni animati nella sala di attesa della "casa della comunità" per spiegare la visita e il prelievo

Due cartoni animati dedicati ai piccoli pazienti della Casa della Comunità di Forlimpopoli: è questa la novità che sarà inaugurata, con un evento pensato proprio per i bambini, venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 presso la sala d'attesa degli ambulatori pediatrici (ingresso da via Duca d'Aosta 33), organizzato dall'Amministrazione Comunale, l'associazione Heart4Children e dalla stessa Casa della Comunità insieme a due associazioni che si occupano di malattie rare: Aibws (Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann) e Aimp (Associazione Italiana Macrodattilia e Pros).

I cartoni. 'Prelievo con il sorriso' (questo il titolo) parla del sangue ma, per un'analogia legata all'uso dell'ago ipodermico, può riferirsi anche alle vaccinazioni. Mentre 'Biwy e i dottori' tratta del rapporto coi medici, che i bimbi non devono temere, anzi vedere come preziosi amici."È proprio con il linguaggio del cartone animato che abbiamo voluto trasmettere un messaggio che metta a proprio agio i piccoli frequentatori della Casa della Comunità – spiegano la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e l'assessora al Welfare Elisa Bedei – Ed è proprio con un cartone animato che confermiamo la ferma volontà di fare della Casa della Comunità un luogo dove non si va solo da ammalati, ma si va per fare salute a tutto campo. Per questo l'evento raccoglie più linguaggi. Il cartone animato, la lettura (che è oggetto cardine di tanti progetti dell'Amministrazione) e la manualità (con un laboratorio appositamente dedicato)". Entrambi i cartoni sono stati realizzati da Racoon Studio, azienda milanese che si occupa di animazione: 'Prelievo con il sorriso', in particolare, è stato premiato all'European Indipendent Film Awards nel 2019. Esiste già una versione in inglese.

Chi è Biwy? Si tratta di una 'farfalla monarca' che, nel cartone, interagisce con i bambini protagonisti del prelievo e della visita. Il progetto, al quale hanno contribuito anche alcuni psicologi, è nato da un'idea di Aibws, che ha trovato collaborazione e sostegno da parte di Aimp: due realtà che rappresentano piccoli pazienti spesso alle prese con visite mediche. Il prodotto, tuttavia, è pensato per tutti i bambini: non ci sono riferimenti diretti alle specifiche malattie.

Venerdì 5 gennaio saranno proiettati per la prima volta i cartoni animati che poi potranno essere visionati in via continuativa nella sala d'attesa della Pediatria forlimpopolese. Per i piccoli ospiti presenti, ci saranno alcune letture animate – tra cui quella di un libro dedicato a Biwy – a cura dei volontari di 'Nati per leggere'. Infine tutti i bambini saranno invitati a costruire il loro cuore porta fortuna con i mattoncini da costruzione, grazie alla presenza dei volontari della Mattoncinoteca4All. Questo ulteriore laboratorio è possibile grazie alla ormai consolidata collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Heart4Children che, a sua volta, è Partner del Gruppo LEGO® per progetti educativi e di solidarietà.

Aibws è nata nel 2004. La Sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws) è una rara sindrome di iperaccrescimento che colpisce un bambino ogni 10.000 circa. Tra le principali caratteristiche ci sono macroglossia, dismetria degli arti, emi-ipertrofia e un accresciuto rischio oncologico relativo agli organi interni (in particolare il tumore di Wilms, che colpisce i reni).

Aimp è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2017, che offre supporto e formazione alle persone con Pros e alle loro famiglie. Le Pros sono un gruppo di condizioni e sindromi rare, caratterizzate da accrescimento eccessivo asimmetrico di uno o più distretti corporei, e altri segni e sintomi vascolari e cerebrali. Un recente studio italiano stima che colpiscano un bambino ogni 22.000.