Forlimpopoli, il consigliere Ruggero Gualtieri nominato delegato del Comune per la rete europea Belc

Una rete per favorire maggiormente la cooperazione europea composta da rappresentanti politici locali in un’alleanza senza precedenti tra amministrazioni pubbliche. Il Comune di Forlimpopoli è entrato a far parte da luglio della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (Belc), progetto nato per rendere l’Europa sempre più vicina ai cittadini e che consente ai politici di lavorare insieme e diffondere informazioni sui temi legati all’Unione europea.

Obiettivo principale del piano, promosso dalla Commissione europea, dal Comitato europeo delle regioni e dal Parlamento europeo, è quello di avvicinare l’Europa ai cittadini delle sue regioni, città e dei suoi piccoli comuni per migliorare il processo partecipativo. Per il Comune di Forlimpopoli è stato nominato delegato il consigliere comunale Ruggero (non sono previste indennità per questo ruolo), che si è già messo al lavoro. Martedì il consigliere Gualtieri ha partecipato al workshop “I Consiglieri dell’Unione Europea – Comunicare l’Europa attraverso le Comunità locali”, svoltosi a Bruxelles.