Forlimpopoli veste il tricolore e celebra la Giornata dell’Unità Nazionale

Forlimpopoli celebrerà domenica la Giornata dell’Unità Nazionale e il 104esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, rendendo omaggio ai caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia. Il programma delle celebrazioni prevede alle 10 la partenza del corteo da piazza Garibaldi verso la chiesa di San Pietro, dove alle 10,30 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 11,15 ci si sposterà nuovamente in piazza Garibaldi, per i saluti istituzionale e la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti. Infine, alle 11,45, sarà deposta un’altra corona d’alloro presso la lapide commemorativa dei Caduti della Grande Guerra, nel Cimitero Vecchio. I cittadini sono invitati a partecipare e a onorare la ricorrenza esponendo la bandiera italiana.