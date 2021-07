Francesca, diploma con lode al Classico: "Col tempo le mie idee sono cambiate. Ripartirò con tanta carica"

"Amo lo sport e sono una scout da quando avevo 8 anni e questo ha fatto di me una persona con tanta voglia di fare e dare sempre il massimo", racconta di se

Ha chiuso il suo percorso al Liceo Classico con un diploma arricchito con la lode. Francesca Castori ha frequentato la sezione C dell'indirizzo "Scienze umane". "Sono una ragazza molto determinata e intraprendente - racconta di sè -. Amo lo sport e sono una scout da quando avevo 8 anni e questo ha fatto di me una persona con tanta voglia di fare e dare sempre il massimo".

Francesca, lei si è diplomata con la Lode. E' un risultato che ha richiesto un impegno importante?

Mi sono sempre impegnata molto a livello scolastico e affrontare la maturità é stato tosto ma allo stesso tempo bellissimo.

Come mai ha scelto l'indirizzo di Scienze Umane?

Ho scelto l'indirizzo delle scienze umane perché il mio sogno era diventare un'insegnante e mi incuriosivano le materie umanistiche. Col tempo le mie idee sono cambiate e non sono certa che il mestiere dell'insegnante sarà il mio futuro, ma la voglia di studiare é sempre stata tanta e ho apprezzato il percorso di studi affrontato.

Quale è stato il suo rapporto con la dad?

Nonstante io abbia sempre preferito la lezione in presenza, anche con la dad sono riuscita a trovare un mio equilibrio ed una routine per essere il più attiva possibile e non farmela pesare troppo.

Cosa ha provato al momento dell'esame di stato?

L'esame di stato è stato un momento stupendo e un turbinio di emizioni che non dimenticherò mai.

Cosa rimpiangerà di questo cammino scolastico?

Di questo cammino scolastico rimpiangeró le risate con i compagni ed i professori e anche le tante preoccupazioni prima delle verifiche e delle interrogazioni.

Progetti per il futuro?

Adesso aspetto con ansia la pubblicazione della graduatoria di scienze motorie per cui ho svolto il tolc a maggio. E a settembre sono pronta per iniziare a studiare nuovamente con tanta carica.