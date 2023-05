Frane sulle strade provinciali, si lavora senza sosta "perché nessuno rimanga isolato": la mappa delle criticità

Resta difficile la situazione su buona parte dell'entroterra forlivese, alle prese con i danni causati dall'ondata di maltempo che ha investito la Romagna nei giorni scorsi. Sono sei i dissesti che hanno interessato le strade provinciali del Forlivese, prevalentemente nei comuni di Dovadola, Predappio e Modigliana. Dopo quello che la Provincia ha definito "serrato" coordinamento con la Prefettura, i Comuni e i Vigili del fuoco, a viabilità viene ripristinata in maniera parziale, dove possibile, in attesa di riuscire a quantificare l’entità dei danni e programmare gli interventi di messa in sicurezza.

"Il lavoro dei tecnici della Provincia - dichiara il presidente Enzo Lattuca - è costante in questi giorni, in coordinamento con la Prefettura, i Comuni e con l’aiuto sul campo dei Vigili del fuoco, per mappare l’entità dei danni e in prima battuta riaprire le strade, sicurezza permettendo, perché nessuno rimanga isolato. È di giovedì pomeriggio la notizia che il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per l’Emilia Romagna accogliendo in tempi rapidissimi la richiesta avanzata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Questa è una buona notizia perché è stato previsto un primo stanziamento di 10 milioni di euro per realizzare gli interventi più urgenti con l’obiettivo di mettere in sicurezza i territori nel più breve tempo possibile".

La situazione sulle arterie

La Provinciale 104 Dovadola Montecolombo rimane chiusa nella parte in prossimità dell'incrocio con la Provinciale 47, entro 24 verrà aperta solo in direzione Rocca San Casciano. La Provinciale 47 Predappio Rocca San Casciano a monte di Predappio Alta resta chiusa nel tratto di circa 2 chilometri a Monte Colombo tra l’incrocio della strada e il ristorante Pineta a causa di una frana imponente di cui è in corso di valutazione l’entità. La Provinciale 54 Baccanello dal chilometro 2+000 è aperta ai soli addetti ai lavori. La Provinciale 129 Modigliana-Rocca San Casciano resta chiusa per un grosso smottamento verso Modigliana, è prevista l’apertura nella giornata di sabato. La Provinciale 21 Trebbio è stata aperta ai soli addetti ai lavori dal lato Casone e resta interrotta al chilometro 3+000 lato Modigliana per un enorme frana. La Provinciale 81 Trebbio-San Savino è aperta ai soli addetti ai lavori come la Provinciale 66 Casale.