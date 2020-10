Fridays for Future lancia l'appello: "Firmate per il clima", sit in in Piazza

Gli attivisti di Fridays for Future Forlì tornano in piazza Saffi venerdì dalle ore 17 per un sit-in per il clima. Nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19, i ragazzi porteranno in piazza lo striscione “Uniti per il Clima” per farlo firmare a tutti i cittadini forlivesi che vogliono simbolicamente offrire il loro supporto e contribuire a sensibilizzare l'amministrazione affinché intervenga per contrastare l'emergenza climatica ed ecologica. "Vogliamo raccogliere le firme dei forlivesi sullo striscione recante la frase "Uniti per il clima" per poi donarlo nei prossimi giorni al sindaco Gian Luca Zattini, in maniera simbolica. In questo modo chiediamo formalmente di rispettare la dichiarazione di emergenza climatica firmata oltre un anno fa e di dare seguito alle promesse fatte dalla maggioranza e votate all'unanimità", spiegano gli organizzatori.

