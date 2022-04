Gestione rifiuti, premio per tutti i 13 comuni di Alea: a Forlì 113,9 chili di rifiuto non riciclato per abitante

Alea Ambiente protagonista all’ottava edizione del premio "Sotto il Muro dei 100 chilogrammi: comuni verso rifiuti zero", organizzato dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell'Emilia Romagna. Tutti i 13 Comuni che fanno parte del bacino di riferimento della società in house providing per la gestione dei rifiuti sono infatti stati premiati: tra loro, 9 hanno totalizzato meno di 100 kg pro capite di rifiuti non riciclati (tra indifferenziato, differenziato smaltito al termovalorizzatore/inceneritore e scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate), mentre gli altri 4 si sono attestati tra i 100 e i 150 chili. Tra questi, anche il capoluogo, Forlì, con solamente 113,9 chili di rifiuto non riciclato per abitante residente.

“Vogliamo ringraziare tutti i cittadini, così come gli amministratori, che collaborano ogni giorno con noi, separando i rifiuti e rispettando le regole della raccolta porta a porta con tariffa puntuale, facendo attenzione agli acquisti consapevoli e alla riduzione del rifiuto indifferenziato - afferma Simona Buda, presidente Alea Ambiente -. Se pensiamo che nel 2020 la media di produzione di rifiuto non riciclato pro capite nel bacino di Alea Ambiente è stata pari a 106 chili, quando l’obiettivo regionale al 2030 è di 110 chili, è evidente come nel nostro territorio si stia pian piano radicando una coscienza ambientale sempre più forte”.