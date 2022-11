Giornata Mondiale del Diabete: si mobilitano i Lions Club forlivesi

La giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si celebrerà sabato con la mobilitazione dei quattro Lions Club forlivesi (LC Forlì Cesena Terre di Romagna, LC Forlì Giovanni de’ Medici, LC Forlì Host, LC Forlì Valle del Bidente, presieduti per quest’anno sociale rispettivamente da Giulio Piazza, Elisa Petroni, Giulia Margotti e Luca Milandri) e dell’Associazione Diabete Romagna. Dalle 9:00 alle 18:00 di sabato al Centro Commerciale Punta di Ferro a Forlì, i sodalizi coinvolti allestiranno postazione nella quale i cittadini potranno effettuare lo screening per il diabete e ricevere materiale informativo per la lotta e la prevenzione di questa terribile malattia.