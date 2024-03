Si alza il sipario sul Gran Teatro PalaGalassi, svelati i primi big: da Stefano De Martino al musical "Mare Fuori" di Siani

Musical, star del web, comici, family show e concerti. Il ritorno di Forlì nel palcoscenico nazionale degli spettacoli sarà di grande livello, grazie alla società Stadium srl, aggiudicataria del bando di gara promosso dal Comune di Forlì per un periodo di due anni, che ha ribattezzato il palasport forlivese “Gran Teatro PalaGalassi”, struttura che potrà accogliere cinquemila persone.

La proposta è davvero per tutti i gusti con i musical ‘Flashdance’ e ‘Mare Fuori’ diretto da Alessandro Siani e ispirato alla serie tv, lo spettacolo ‘Meglio Stasera’, sorta di one man show dove Stefano De Martino si esibirà dal vivo per la prima volta ballando e contando, e l’appuntamento con le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda che porteranno a Forlì ‘Esperienze D.M.’, uno dei format più seguiti sul web. Tra i comici ci saranno Filippo Caccamo e Max Angioni, e sono soltanto alcuni degli artisti in calendario per la stagione 2024/25 che partirà ad ottobre. Di grande richiamo sarà anche il concerto “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” con la partecipazione del soprano svedese Susanna Rigacci.

“Per prima cosa voglio ringraziare il Comune di Forlì per aver creato un bando di gara per l’assegnazione dell’organizzazione degli eventi in tempi così brevi - spiega Ernesto De Filippis, amministratore unico di Stadium srl -. Ho gestito il palasport di Pesaro, il 105 Stadium di Rimini, il Forum di Assago e tuttora quello di Genova e mai mi era capitata una situazione simile con un concorso pubblico. Siamo onorati di poter ridare a Forlì una dimensione importante nel mondo degli spettacoli e devo dire che in questi due mesi in cui insieme a Patrick Contarini, amministratore delegato di Spettacoli.pro che cura l’organizzazione degli eventi, abbiamo firmato gli accordi con i primi artisti, ho trovato grande entusiasmo da parte di tutti coloro con cui abbiamo collaborato.

Al momento mancano i concerti, sia perché gli artisti stanno programmando la stagione outdoor, ovvero quella negli stadi, sia perché il PalaGalassi non dispone di un impianto di luci per simili eventi e dunque dovremmo noleggiarlo avendo quindi spese aggiuntive. A giugno, quando inizieranno i primi lavori di ristrutturazione guidati da Franco Faggiotto, una delle persone che mi ha spinto a puntare su Forlì, si potrà valutare quale tipo di ring installare per poi montare le luci idonee. Questa spesa arà sostenuta dalla nostra società. Una volta messe a punto queste situazione, potremo calendarizzare anche i concerti”.

Soddisfatto e orgoglioso è Contarini, che vede Forlì come una grande risorsa per il territorio. “Il Gran Teatro PalaGalassi è stato subito ben visto appena lo abbiamo proposto agli addetti lavori - afferma - perché una simile struttura che possa ospitare eventi come ad esempio il ‘Musical Mare Fuori’ che ha circa 20-30 persone in scena contemporaneamente, manca nella nostra zona. Uno dei nostri obiettivi è integrarci con la programmazione dei teatri del circondario, in modo da dare al forlivese la possibilità di vedere quegli spettacoli a cui difficilmente si può assistere nei teatri della zona se non avendo l’abbonamento. Forlì è dunque già ben inserita nel tessuto e darà una mano agli eventi sportivi e teatrali della zona, creando un importante indotto".

"La programmazione che abbiamo già pianificato è rivolta alle famiglie e ai giovani e ci sono tanti altri artisti con cui siamo ci sia già accordati, ma per ufficializzarli, dobbiamo aspettare che terminino gli spettacoli in programma in questi mesi, visto che siamo nel momento clou della stagione - prosegue -. Per questo motivo non abbiamo ancora reso noto le date, perché dovranno coincidere con i loro impegni e ovviamente con le partite di pallacanestro dell’Unieuro. Molto importante è anche la collaborazione che avremo con Radio Subasio, media partner dei nostri eventi, che ne darà grande risalto essendo la più ascoltata nel Centro e Sud Italia”.

Il rilancio del PalaFiera nel mondo degli spettacoli è un fiore all’occhiello anche per il Comune. “Oggi è un giorno di sole per Forlì – spiega Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì – perché grazie a Stadium srl, Spettacoli.pro e a tutti i professionisti coinvolti, daremo nuovamente al PalaGalassi una importanza nel mondo degli spettacoli a livello romagnolo e nazionale che aveva fino a qualche anno fa. Gli eventi del Gran Teatro PalaGalassi saranno calendarizzati in base quelli della Fiera e alle partite dell’Unieuro e proprio con la Fiera potranno nascere importanti sinergie, perché potrà mettere a disposizione di coloro che assisteranno agli spettacoli servizi aggiuntivi come ad esempio i parcheggi più vicini al palasport. Intorno al PalaGalassi c’è un importante investimento di 2 milioni e 280.000 euro riguardanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento, che partiranno a giugno, per rinnovare il palasport dal lato estetico e renderlo più efficiente da quello energetico, portando ad essere nel corso degli anni un Grande Teatro sempre più importante”.